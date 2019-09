Italrugby felice per le rivali iridate deboli, ma trafitta anche a parole da Brunel

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYL'Italia del rugby in vista della Coppa del mondo più che rammaricarsi per la sconfitta 47-19 in Francia deve rallegrarsi della vittoria 28-22 della Namibia sui Southern Kings nelle amichevoli del week-end. Altri risultati: Georgia-Scozia 10-44, Galles-Irlanda 17-22, Figi-Tonga 29-19. Abbinata alle 8 sconfitte nelle ultime 9 partite del Canada, compreso un incredibile 18-10 col Brasile a febbraio, danno l'idea di come sarà il Mondiale degli azzurri. In discesa.Al netto del sogno di ri-battere gli Springboks (o per la prima volta gli All...