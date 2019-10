ITALRUGBY, CICLONE DI POLEMICHE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYHagibis meglio di O'Shea e dei suoi predecessori. Peccato si tratti del nome di un tifone e non di un commissario tecnico. Altrimenti il presidente della Fir Alfredo Gavazzi avrebbe già sul taccuino il suo nome per affidargli la Nazionale al posto di Vern Cotter (o di chi altri sarà) per il futuro.C'è voluto un tifone tropicale, Hagibis appunto, perché l'Italia del rugby ottenesse dopo 15 sconfitte (quasi tutte pesanti) il primo pareggio contro i mitici All Blacks, seppur a tavolino. Uno 0-0 che resterà negli annali non solo azzurri,...