Lo zaino pieno di sassi sulle spalle dell'Italia del rugby, evocato dal ct Franco Smith, diventa sempre più pesante. Ora ce ne sono dentro trenta, come le sconfitte consecutive nel Sei Nazioni. L'ultima ieri a Roma nel 3° turno del torneo: 48-10 contro un'Irlanda lontana parente della squadra arrivata al primo° posto nel ranking mondiale, ma sufficiente a rifilarci sei mete (più tre annullate o non concesse).

Gli azzurri non vincono una partita nel torneo esattamente da sei anni, 28 febbraio 2015, 22-19 in Scozia. Un triste anniversario alla vigilia di un'elezione federale (13 marzo) dove la maggioranza uscente dei tre candidati presidenti Gavazzi, Vaccari e Saccà deve prendersi la responsabilità di questo disastro. Come deve farlo la parte tecnica guidata da Ascione. «La stampa italiana dovrebbe pretendere le dimissioni della commissione tecnica Fir» ci ha scritto un noto allenatore. Per loro trenta (sconfitte) senza lode. I giocatori sono i meno responsabili in tutto questo.

La partita si è messa male prima ancora dell'inizio. Fuori il mediano di mischia Varney, uno dei pochi talenti, per un infortunio alla mando e dentro Braley, non all'altezza di questi palcoscenici. Un segno del destino. L'Italia prova a resistere controllando il possesso (58% nel primo tempo) e giocando nella metà campo rivale (62%). Va anche in vantaggio con un calcio per i primi due falli consecutivi dell'Irlanda. Ma la situazione della disciplina si capovolge presto, 18-10 i falli al termine, compresi due pacchiani fuori gioco di linea su calcio di liberazione, più i cartellini gialli a Zilocchi e Bigi che costringono gli azzurri in 13 per 5'. Tutto questo abbinato alla pressione nei punti d'incontro fa la differenza. Prima arriva la meta non concessa di Henderson. Poi quelle buone della cavalleria verde di Ringrose e Keenan, con azioni da penaltouche di più fasi, dove la difesa individuale e collettiva azzurra ha mostrato ancora grossi limiti (3-20).

TRAVOLTI DAI PICK AND GO

Il reparto determinante è però la fanteria. I giocatori del Trifoglio arano l'erba del prato a forza di raccogli e vai a terra in avanzamento o di raggruppamenti penetranti in piedi che scardinano la resistenza italiana. Anche la mischia chiusa cede (4 falli). Vengono così le mete di Connors (doppietta), Stander e di Earls liberato all'alta dopo il lavoro a stringere la difesa degli avanti. Annulate quelle di Lowe e ancora Stander. La partita finisce praticamente al 42' con la marcatura del bonus. L'Italia, presuntuosa al 22' a non piazzare perdendo poi palla, fa tempo solo a segnare la meta di Johan Meyer, con grande off load fra due rivali di Paolo Garbisi. Poi scompare. Come fatto tante altre volte in queste 30 sconfitte.

A Cardiff invece il Galles batte 40-24 l'Inghilterra (punti 5-0), conquista la Tripla Corona, è primo in classifica, in corsa per il Grande Slam e sarà il prossimo avversario degli azzurri. In Pro 14 Zebre-Dragons 26-15, Benetton sempre più fanalino di coda.

Ivan Malfatto

