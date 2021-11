Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

HOCKEY SU PISTABASSANO (N.L.) Ancora un pareggio tra l'Italian Baja e Roller, nella prima gara del girone di ritorno in Coppa Italia. Fatale per i naoniani è stato il tiro diretto a 2' dalla fine realizzato da Stocco (per il decimo fallo di squadra). Per gli imbattuti gialloblu di Luca Del Savio, sarà ora decisiva la sfida di sabato, sempre a Bassano, con l'Hockey 1954, per decidere chi parteciperà ai quarti di finale. Dopo un primo...