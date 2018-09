ITALIA, VITTORIA INUTILE ADDIO SOGNO MONDIALE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYNotti magiche, inseguendo un gol. A Torino e in queste 3 settimane è stato come al derby dell'Olimpico, di Roma o Torino, al derby di Genova o Verona, il clima era da finale mondiale. L'inno a cappella dei 13mila del Pala Alpitour, il volley per tre settimane è sembrato il calcio, come il mondiale o la Champions. La pallavolo ha portato emozione da basket e f1, da motogp e pallone, appunto, da Federica Pellegrini e Mennea, peccato sia mancata l'Italia. È stata una grande delusione. 0-3 con la Serbia con quei parziali obbrobriosi e...