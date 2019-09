ITALIA VITTORIA E BASTA `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYDue set sofferti, qualche balbettio finale anche nel terzo ma l'Italia raggiunge i quarti, agli Europei. A Bratislava soffre il fattore campo, il gran tifo per la Slovacchia, appena alla quarta partecipazione a fasi finali. È valorizzata al massimo da Marco Fenoglio, due scudetti (a Bergamo, con Champions, e a Novara) e fra i 7 nostri ct della manifestazione. L'Italia va due volte a più tre, nel primo set, con Sylla e il muro di Sorokaite: da anni l'ucraina fa l'opposto, in attacco convince, in ricezione comunque migliora, rispetto...