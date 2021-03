Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NAZIONALEFIRENZE Mentre il calcio italiano si lecca le ferite per le eliminazioni cocenti in Europa - è rimasta solo la Roma a rappresentare il pallone tricolore - la Nazionale di Mancini torna in campo con tre sfide valide per le qualificazioni ai mondiali del Qatar 2022: Irlanda del Nord a Parma (giovedì 20,45), Bulgaria a Sofia il 28 (stesso orario) e Lituania il 30 a Vilnius (sempre alle 20,45). Mancini ieri a Coverciano ha messo subito...