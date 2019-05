Italia verso i Mondiali, O'Shea sceglie la rosa dei 44

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYConor Ò'Shea, ct della nazionale italiana di Rugby, ha ufficializzato la lista dei 44 giocatori inseriti nella rosa preliminare cui attingere per i raduni in programma a Pergine Valsugana, a partire dal 2 giugno, in preparazione ai Mondiali di Giappone 2019 (20 settembre-2 novembre).Confermato in gran parte il gruppo allargato di giocatori che hanno vestito la maglia azzurra durante i test match dello scorso novembre e del Sei Nazioni 2019, con alcuni rientri come quelli di Fuser, Giammarioli, Lazzaroni e Zilocchi, rimasti ai margini del...