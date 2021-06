Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERCORSOROMA «Se lo dicono i bookmaker inglesi, accettiamo il pronostico: di solito lo azzeccano. Ma l'Europeo è ancora lungo». Mancini scherza fino a un certo punto. La novità della vigilia, dunque, è la candidatura dell'Italia, aggiunta in corsa alle altre favorite del torneo. Il ct si fa convincere dai quotisti e, in attesa della sfida con la Svizzera (ore 21) all'Olimpico, accetta il ruolo fin qui mai sventolato in pubblico....