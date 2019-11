ITALIA, UNA NOTTE CON VISTA EUROPEO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NAZIONALEPALERMO L'esame è per l'Italia di scorta e non più per il suo ct che, da quando è seduto su questa panchina, vive di record e di elogi. Mancini, stasera a Palermo, si può mettere al petto l'ennesima medaglia: nessun collega che lo ha preceduto in azzurro ha mai vinto 10 partite su 10 nell'anno solare. Lui è vicinissimo a tagliare a braccia alzate il traguardo nelle qualificazioni per Euro 2020: se la Nazionale, nell'ultima giornata del gruppo J, supera pure l'Armenia, il ct fa l'en plein e al tempo stesso allunga la sequenza...