SCI

Ci sono tre azzurre davanti a tutte nella libera di Bansko. Una ventottenne valtellinese al primo successo della carriera, una ventitreenne cuneese al primo podio in discesa, una ventinovenne valdostana ormai stabilmente ai piani alti del circo bianco. Chiamatela pure valanga rosa, ma in senso positivo, perché quando le italiane rotolano a valle per la Coppa del mondo in gonnella è una festa. Elena Curtoni prima, Marta Bassino seconda, Federica Brignone terza: per un giorno casa Italia viene edificata sulla neve bulgara.

Sedici centesimi dividono le tre interpreti del film azzurro, tutte attrici protagoniste nel sabato in salsa tricolore. Per la quarta volta l'Italsci femminile centra la tripletta: l'ultima era stata due anni or sono nella libera di Bad Kleinkirchheim con Goggia, Brignone e Fanchini. Nel marzo 2017 nel gigante di Aspen erano state Brignone, Goggia e Bassino a monopolizzare il podio, mentre nel 1996 tra le porte larghe di Narvik furono Compagnoni, Panzanini e Kostner. La grande bellezza è vedere le italiane sopra a tutte nella classifica per nazioni, in una stagione che oltre alla tripletta ha regalato anche tre doppiette, sei vittorie con quattro atlete e 17 podi con sei esponenti. Perfetto spirito di squadra, quindi, con Fede Brignone nel ruolo di capitana e le altre a ruota. Se lo show avviene nel giorno in cui Sofia Goggia non gareggia, significa che è tutto il team a brillare, non solo le fuoriclasse.

LA MAGIA

A cominciare da colei che estrae il coniglio dal cilindro, Elena Curtoni: «Questa è la svolta della carriera. Nel 2017 arrivai quarta nella classifica di superG, poi due infortuni mi hanno bloccato. Prima mi sono rotta l'astragalo e il malleolo della gamba sinistra, poi il legamento crociato e il menisco del ginocchio destro. È stata dura riprendermi ma ce l'ho fatta. Il fatto di condividere con due compagne di squadra la prima vittoria e il primo podio dopo l'infortunio è speciale, quanta emozione nel vedere solo bandiere italiane». In un giorno così anche le sconfitte sono felici: «Se devo essere battuta commenta Bassino preferisco esserlo da una mia compagna e sono contenta che sia stata Elena. Siamo entrate nella storia, mi è tornato alla mente il gigante di Aspen di tre anni fa». Per Brignone quella di ieri è la terza presenza in una tripletta azzurra, in tre posizioni diverse: «Ho vissuto emozioni forti da condividere con le mie compagne, personalmente mi era già capitato altre due volte a Bad Kleinkirchheim e Aspen, per cui sono fiera di far parte di questo gruppo». Tuttavia un pizzico di delusione traspare nelle parole della valdostana: «Ho buttato via la vittoria in almeno due occasioni, con altrettanti errori che mi hanno limitato fortemente». Almeno però la Brignone si è messa alle spalle Mikaela Shiffrin: «La classifica generale si accorcia nelle zone alte, ma continuo a guardare avanti, pensando solamente a quanto posso fare in pista».

FILL DICE BASTA

Niente da fare per i maschietti azzurri nella discesa di Kitzühel, dove il romano Matteo Marsaglia, dodicesimo, è il migliore. Emozioni e qualche lacrima nel parterre austriaco quando Peter Fill, uscito di pista senza danni, annuncia il ritiro dall'agonismo la settimana prossima a Garmisch.

Mario Nicoliello

