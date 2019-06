ITALIA, UN DOLCE STIL NOVO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NAZIONALETORINO «Bisogna vincere per scalare il ranking, non è accettabile che l'Italia sia laggiù». Mancini indica l'obiettivo della notte allo Stadium, guardando alla classifica Fifa e al sorteggio di dicembre per il mondiale 2022: gli azzurri devono riprendere quota. Ora sono al 17° posto. Il 14 giugno, quando si tireranno le somme della stagione, la situazione sarà di sicuro migliore. L'obiettivo del ct è entrare tra le prime 10 d'Europa ed essere testa di serie: la Nazionale (numero 12 del nostro continente), insegue dal basso...