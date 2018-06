ITALIA, TRE CERTEZZE E IL MISTERO HAYWARD

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYL'Italia torna dal Giappone con un pari nella serie dei test estivi che mancava dal 2005 in Argentina. La vittoria di Kobe (25-22) consegna al ct O'Shea tre certezze. In primo luogo la leadership, con un Leo Ghiraldini inaffondabile e iconico. Non solo il padovano è stato capitano esemplare ma ha fornito una prestazione di notevole intensità e qualità. O'Shea gli ha tessuto pubblici elogi: «Voglio fare i complimenti a Leonardo per come ha gestito la squadra in una settimana molto difficile». Ghiraldini evita gli entusiasmi: «Sono...