Italia tra infortunati e ritorni

A 19 giorni dall'esordio nel Sei Nazioni, che vedrà l'Italia giocare a Cardiff contro il Galles, ieri lo staff tecnico azzurro ha diramato le convocazioni per il raduno di Roma che inizierà domenica. Sono 35 i giocatori chiamati da Franco Smith, 16 delle Zebre, 15 del Benetton e 4 provenienti dai campionati esteri. Scelte che in alcuni casi hanno destato qualche perplessità: infatti, chiamati atleti al momento infortunati, come Budd e Ruzza, il primo assente per un'operazione alla mano e inutilizzabile per alcune settimane, il secondo si è invece infortunato domenica a Northampton alla caviglia, sottoposto ieri a esami strumentali che oggi diranno l'entità dell'infortunio, ma da una prima diagnosi sembrerebbe inutilizzabile per 2 o 3 settimane. Anche il mediano Braley, che viene da un infortunio, non gioca con il Gloucester da parecchio tempo. Chiamati poi giocatori che da anni non facevano parte del gruppo, come il pilone dell'Edimburgo Ceccarelli, assente da quasi 3 stagioni, il centro Sgarbi, capitano del Benetton, ultima partita giocata in nazionale quasi 6 anni fa; convocato anche Zanni che pareva avesse chiuso l'avventura azzurra dopo il Mondiale. Sgarbi e Zanni, oltretutto, non considerati nella lista del raduno di Calvisano del 6 gennaio, tuttavia le variazioni rispetto al primo raduno della scorsa settimana non si fermano a questi due giocatori e se alcune sono giustificate, come quelle di Manfredi e Mbandà, non in buone condizioni fisiche, altre sono incomprensibili tipo quella di Ferrari, al rientro sabato nel Benetton e atleta con buona esperienza internazionale, oppure di Zanon e Pettinelli, senza contare l'ennesimo no a Barbini. Non convocato Parisse, il quale si renderà disponibile solo per le gare interne, decisione che comunque non dovrebbe spettare al giocatore, bensì allo staff tecnico. Da decidere, quindi, il nuovo capitano. Tre i possibili esordienti, Fischetti e Biondelli delle Zebre, Cannone del Benetton.

Ennio Grosso

CONVOCATI - Piloni: Ceccarelli, Fischetti, Lovotti, Riccioni, Zilocchi; Tallonatori: Bigi, Fabiani, Zani; 2. linee: Budd, Cannone, Ruzza, Sisi, Zanni; 3. linee: Lazzaroni, Licata, Meyer, Negri, Polledri, Steyn; Mediani: Braley, Palazzani, Violi; Aperture: Allan, Canna; Centri: Benvenuti, Bisegni, Boni, Morisi, Sgarbi; Ali/Estremi: Bellini, Biondelli, Hayward, Minozzi, Padovani e Sarto.

