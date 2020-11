RUGBY

Non è il 6 Nazioni, ma poco importa. La Scozia è da vent'anni il termometro del rugby italiano. L'avversario meno lontano con cui misurare i rari progressi. E la partita di oggi, a porte chiuse, al Franchi di Firenze non fa eccezione, anche se si tratta del primo turno dellAutumn nations cup, competizione messa in piedi per sopperire alla cancellazione dei test con le grandi potenze dell'emisfero australe a causa della pandemia.

Gli azzurri sono inseriti nel gruppo B comprendente anche Francia e Figi che si sarebbero dovute affrontare domani, ma la partita è stata annullata in seguito ad alcuni casi di Covid nelle file dei figiani che sono attesi in Italia la prossima settimana. Nell'altro girone invece Irlanda, Galles (ieri 32-9), Inghilterra e Georgia. Giocheranno per quattro week end di fila, nell'ultimo con le finali tra pari classificati dei rispettivi gironi.

INCUBO

Oggi, intanto, sotto con la Scozia, con la quale l'Italia ha perso regolarmente negli ultimi 8 confronti. A febbraio, nel 6 Nazioni, fu un secco 17-0 all'Olimpico. Per trovare una vittoria italiana bisogna risalire al 28 febbraio 2015 ad Edimburgo. Dati che riflettono l'aggravarsi della crisi del rugby italiano, tenuto contro che nel quinquennio 2010-2014 la nostra Nazionale era riuscita a vincerne 4 su 9.

Il ct Franco Smith lancia un esordiente e rilancia un veterano. Prima presenza ufficiale assoluta per l'ala Jacopo Trulla (Calvisano) unico giocatore proveniente dal Top 10: «Ho seguito la sua crescita - assicura il tecnico-, ha lavorato bene e ora merita una chance». Sul ritorno, dalla panchina, di Leonardo Ghiraldini dopo 20 mesi senza partite, non ha dubbi: «La sua qualità ed esperienza, a partita in corso, può aiutare tanto. Abbiamo molti giovani nel nostro gruppo che possono imparare da lui. Leo ha ancora parecchio da dare».

«In questi dieci giorni di preparazione c'è stata una reazione di carattere dopo i due ko nel 6 Nazioni» ha sottolineato il capitano Luca Bigi. Gli scozzesi saranno privi delle loro due aperture Hastings e Russell, sostituiti dal redivivo Duncan Weir, che rievoca l'incubo del 21-20 casalingo del 2014 con un drop all'ultimo respiro. «La Coppa del Mondo è stata una delusione per loro - dice Smith. Hanno lavorato tanto per correggere gli errori, specie in difesa».

Intanto oggi, in parziale contemporanea, seconda giornata di un Top10 falcidiato da Covid: alle 14.30 il derby Mogliano-Rovigo, alle 15 Fiamme Oro-Piacenza. Rinviate Colorno-Calvisano, Viadana-Reggio Emilia e Petrarca-Lazio.

Antonio Liviero

