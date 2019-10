ITALIA-SUDAFRICA LA GARA DELLA VITA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYLa partita dell'anno, anzi del quadriennio, è arrivata. Domani alle 11,45 a Shizouka (Gia) l'Italia del rugby affronta il Sudafrica per decidere chi passerà il turno nel gruppo B di Coppa del mondo, ma soprattutto per misurare il progresso della Nazionale nelle ultime quattro stagioni. Le ampie vittorie su Namibia e Canada hanno dimostrato come gli azzurri siamo diventati una squadra forte con i deboli. È il momento di dimostrare quando non siano più una squadra debole con i forti.I pronostici sono tutti dalla parte degli Springboks....