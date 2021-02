RUGBY

Sembra non esserci rimedio. La baby Italia non solo non vince (28 sconfitte di fila nel 6 Nazioni) ma nemmeno cresce. Nella partita d'esordio incassa 50 pesantissimi punti all'Olimpico da una Francia a sua volta molto giovane ma con più esperienza e talento. I Galletti non si sono distratti, come qualcuno sperava. Puntano in alto e per questo le 7 mete ce le hanno rifilate senza forzare, con i motori al minimo in attesa di ben altre fatiche. Sfruttando i nostri errori.

Cinquanta punti la Francia non li calava sul groppone degli azzurri da 12 anni: 8-50 nel 2009 all'Olimpico, 7 mete a 1 anche allora. Di passivi peggiori con i transalpini, compresa la storia extra Torneo, ce ne sono pochissimi. Non siamo lontani dal 60-13 di Tolone, più di mezzo secolo fa, un'altra era, quando i bilanci federali erano bruscolini rispetto a oggi. Un risultato scontato, ma non certo nel modo. Perché era lecito aspettarsi qualche miglioramento, una tenuta maggiore sia sul piano fisico che mentale, una difesa meno permeabile e più incline al placcaggio. In questa crisi cronica e tenebrosa il ct Franco Smith, qualche colpa potrà pure averla ma i suoi sono peccati veniali: il sudafricano fa il vino con l'uva che passa il convento.

LISCI E IMPACCI

L'Italia dei ragazzini (poco più che ventenni con una manciata di presenze internazionali e un estremo, Trulla, di belle speranze ma che gioca in Top 10) dura un tempo. Il break dell'esordiente Brex in avvio illude. La Francia reagisce con tre mete in nemmeno mezz'ora a due delle quali (Cretin e Vincent) gli azzurrini partecipano con un festival di errori, dai placcaggi lisciati ai controlli impacciati. Eppure la palla ce l'hanno spesso. Perché le statistiche del primo tempo dicono Italia 59%, Francia 41. E anche nel computo dei palloni portati Bigi e compagni stanno davanti. L'Italia imsomma prova a imbastire manovre, ha il possesso ma è la Francia che segna a raffica. Disarmante. Emblematica la sequenza di 19 fasi dopo un quarto d'ora. Splendida, una delle più belle del poneriggio, detto senza ironia: ritmo, alternanza di assi d'attacco, passaggi lunghi e corti, inserimento a vuoto di sostegni-esca per fissare la difesa. Ma è costata un capitale di energie per ottenere 3 punti su piazzato. Farebbe bene l'Italia a studiare la meta di Fickou al 27': touche, maul avanzante nei 22 metri, palla a Matisse Dupont che di interno pennella dolcemente un calcetto basso sul quale tocca comodamente il possente centro dei Bleus. Bella ed elementare nella sua fattura. Zero passaggi alla mano. Zero fasi. Sette punti. Lezione di pragmatismo, classe ed economia (di energie) allo stesso tempo

Poi l'Italia è anche stata sfortunata al 33'. Varney si era infilato tra due grossi della prima linea, lanciando il Freccia nera Ioane lungo la linea, ma la meta è stata annullata col Tmo per un leggero in avanti del diciannovenne italo-gallese, bel talento ma ancora da affinare e irrobustire. Sarebbe stata l'occasione per rientrare in partita prima dell'intervallo. Vero. Però sappiamo che la sfortuna è un alibi pericoloso per chi deve crescere.

Infatti nella ripresa i francesi hanno dilagato con Dulin, Dupont, Thomas (doppietta). A nulla è valsa la vecchia mossa di Smith di tenere i piloni titolari (Fischetti e Zilocchi) in panchina per fargli fare la differenza nella ripresa e non calare nel finale. Vista la malparata ha anticipato i cambi (al posto di Riccioni e dell'esordiente Rimpelli, reclutato all'ultima ora per l'indisponibilità di Traoré), addirittura al 31' del primo tempo. L'Italia però nella ripresa non è pervenuta. Si è accesa con un exploit individuale del trevigiano Sperandio al 64' ma a partita già ampiamente chiusa (3-45).

Non si può dire che gli italiani non abbiano dato tutto. Né che, in qualche caso, siano privi di qualità. Ma l'inserimento dei giovani meriterebbe ben altro contesto, ben altra gradualità. Una squadra più esperta in cui essere svezzati. Così assomiglia troppo a una corrida. E gli azzurri non lo meritano.

Antonio Liviero

