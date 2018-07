ITALIA SHOW NEL FIORETTO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCHERMAE' stato il mondiale dell'Italia, come quasi sempre succede. A Wuxi, in Cina, gli azzurri chiudono con 7 medaglie: 4 ori, 2 argenti e un bronzo, davanti alla Corea del Sud e agli Usa, la Russia è la grande delusione, solo quinta. Rispetto all'anno scorso, l'Italia ha due podi in meno, 7 contro i 9 di Lipsia, ma in Cina sono arrivati più titoli individuali e questo nobilita la stagione. L'ultima giornata è caratterizzata dall'oro dei fiorettisti, 3° titolo iridato in sequenza, anche se di mezzo ci sono state le olimpiadi, senza podio...