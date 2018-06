Italia, severa lezione (3-0) dall'Argentina di Velasco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYC'è un pizzico di allarme, per l'Italia, a tre mesi dai mondiali, con finale a Torino. Gli azzurri passano dal successo sul Brasile alle sconfitte con Canada e Argentina. 3-0 dalla nazionale di Velasco, nonostante i 16 punti di Zaytsev, che a Modena sarà allenato dal guru di 66 anni. A San Juan, i biancocelesti giocano in casa e colgono il primo successo nella Nations league, alla 6. gara. Il 25-19 è mortificante, il 33-31 sorprendente, per i 10 errori punto e gli 8 setpoint sprecati. Il ct Blengini era stato vice di Velasco, a...