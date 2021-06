Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ATTESAdal nostro inviatoFIRENZE «Non ho visto nessuna big giocare un bel calcio in questo Europeo. Noi, invece, sì». Noi, cioè l'Italia. Non ha bisogno di urlarlo. Marco Tardelli riflette ad alta voce e pensa alle partite della prima fase. «Noi andiamo forte e non prendiamo gol. Gli altri parlano. Magari criticano. Facciano pure. A noi non deve interessare. Abbiamo affrontato le nazionali che sono capitate nel nostro percorso. Grandi o...