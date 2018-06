Italia, primo test in Giappone «L'unico obiettivo è vincere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYIl ct dell'Italia del rugby Conor O'Shea: «Non dobbiamo dimenticare che siamo qui per vincere». L'apertura Tommaso Allan: «Siamo qui per battere il Giappone, non può esserci altro obiettivo». Il capitano Leonardo Ghiraldini: «È arrivato il momento di tradurre in risultati l'impegno». Nessun alibi, lo dichiarano gli stessi protagonisti. Nel primo test che domani alle 7,45 a Oita (nessuna diretta tv, solo streaming su Eurosport) gli azzurri giocano contro i giapponesi c' solo un risultato soddisfacente, la vittoria. Dopo i due anni...