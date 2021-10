Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA L'Olimpico potrebbe non ospitare la partita di qualificazione mondiale tra l'Italia e la Svizzera del 12 novembre. Il nodo è legato alla condizione del prato, uno dei pochissimi in Italia ancora del tutto in erba naturale. Oggi i tecnici della Federcalcio e di Sport e Salute, il gestore dell'impianto, svolgeranno un sopralluogo. Si valuterà e si proporranno soluzioni. La sede della sfida potrebbe essere trasferita a Bergamo la...