ITALIA, NON BASTA ZAZA

dal nostro inviatoTORINO L'Italia fa cilecca anche contro l'Olanda in gita a Torino, 1 a 1 allo Stadium, e chiude la sua stagione peggiore degli ultimi 60 anni che, marchiata inesorabilmente dal flop di novembre nei playoff contro la Svezia, è davvero da dimenticare: 4 ko, 4 pareggi e appena 3 successi in 11 partite (e in 9 mesi) da Madrid a Torino, con 8 gol fatti e 13 subiti.IMPRONTA PROPOSITIVALa Nazionale, insomma, fatica a ripartire. E, nel derby delle escluse dal mondiale, non approfitta dell'Olanda che sembra qui in vacanza. Il maxi...