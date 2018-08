ITALIA NEL PRO14 FINO AL 2023

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYL'avventura della squadre italiane in Pro14 è destinata a continuare. Almeno fino al 2023. È stato infatti chiuso nei giorni scorsi il nuovo accordo su base triennale tra il board dell'ex Celtic League, che dalla scorsa stagione ha imbarcato anche due sudafricane, è la Federugby. «In settimana ci sarà la firma - conferma il presidente della Fir Alfredo Gavazzi -. A fine anno riprenderemo anche in mano il dossier per far diventare l'Italia socio paritario con i fondatori Galles, Irlanda e Scozia».Dalla stagione 2020-21, il format...