ITALIA, MONDIALI A UN PASSO

BASKETA suo agio nella modesta Debrecen come al TD Garden di Boston o in finale di Eurolega, Gigi Datome mette il timbro sul sempre più probabile viaggio dell'ItalBasket in Cina per i Mondiali 2019. I 18 punti del capitano azzurro sono decisivi nel successo 69-63 contro la coriacea Ungheria, una vittoria non bella ma di carattere che rafforza il secondo posto nel girone J (che qualifica tre squadre) con un importante +4 sul quarto posto a quattro turni dalla fine. Una sequenza che inizierà il 29 novembre contro la Lituania, imbattuta e già...