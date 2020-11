BASKET

Doveva essere Italia contro Macedonia del Nord, si è trasformata in una partitella in famiglia, bianchi contro azzurri, con questi ultimi a vincere tre dei quattro quarti. Tale era la voglia di giocare, che l'ItalBasket degli emergenti ha dato vita a quaranta minuti di simulazione gara per prepararsi per la sfida odierna contro la Russia a Tallinn (ore 15 italiane, SkySportArena). Nella bolla estone, il primo match è saltato soltanto un'ora prima della palla a due - per la positività al Covid-19 di tre giocatori della Macedonia del Nord, per una partita che verrà recuperata in febbraio, quando si chiuderà la fase di qualificazione agli Europei 2022, a cui comunque l'Italia è già ammessa in qualità di Paese ospitante di uno dei gironi.

I COMMENTI

«Sono dispiaciutissimo per i nostri ragazzi che sono impazienti di vestire la magica maglia azzurra. Speriamo nella prossima», ha twittato sabato sera il ct Meo Sacchetti, prima di voltare pagina per concentrarsi sulla sfida contro la Russia, che sabato ha battuto l'Estonia (84-56) raggiungendo l'Italia in vetta al girone B, con 4 punti. Guidati dall'ex Cska Mosca Andrei Vorontsevich (15 punti), i russi del ct Sergei Bazarevich ex tecnico di Cantù puntano a riscattare la sconfitta di un anno fa a Napoli. Le risorse principali sono la stazza ma anche il tiro da tre punti, come testimonia il 19-36 contro l'Estonia (5-8 per la guardia Evgeni Baburin). «Affrontiamo un avversario di qualità ha spiegato ieri Sacchetti di livello superiore rispetto alle altre squadre del girone. I ragazzi hanno tanta voglia di misurarsi con il basket internazionale, per questo di fronte all'impossibilità di scaricare l'adrenalina nella partita di sabato, abbiamo dato vita a un allenamento molto intenso. Ciò che mi piace di questo gruppo giovane è l'atteggiamento, così come la voglia di non fare calcoli».

GIÀ PROMOSSI

Il rinvio della sfida di sabato ha comportato anche il posticipo dell'esordio in Nazionale A per gli ex trevigiani Davide Alviti e Davide Moretti unico giocatore concesso da Milano Tommaso Baldasso, Andrea Pecchia e Alessandro Pajola, che con i suoi 21 anni è il più giovane tra gli azzurri a referto. Cinque debuttanti su dodici: è lo specchio di una squadra che, come sempre nelle finestre delle qualificazioni, non può schierare almeno una quindicina di elementi tra giocatori di Nba ed Eurolega. Non è, quindi, un'edizione di Italia-Russia paragonabile alla semifinale europea del 1997 o al quarto di finale del 1999 e in entrambi i casi gli azzurri ottennero successi storici ma offre comunque a Sacchetti l'opportunità di valutare possibili soluzioni per il futuro. Oltretutto senza l'assillo del risultato, dato che il pass per gli Europei è già acquisito. Il gruppo azzurro quindi mescola emergenti del campionato italiano e giocatori più esperti che militano all'estero, come Michele Vitali ex Sassari, oggi ai tedeschi del Bamberg e il capitano Amedeo Della Valle, ex Reggio Emilia e Milano, oggi ai montenegrini del Buducnost. Il tutto, contando su un asse play-pivot con due giocatori già collaudati, come Marco Spissu, regista di Sassari, e Amedeo Tessitori, pivot della Virtus Bologna, dopo aver compiuto a Treviso il percorso dalla A2 alla convocazione per i Mondiali.

Loris Drudi

