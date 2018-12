Italia lontana a Dobbiaco, De Fabiani solo diciottesimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCI DI FONDO(bt) Il Tour de Ski lascia temporaneamente l'Italia senza podi azzurri. In realtà c'erano pochi dubbi sul fatto che l'unica gara a disposizione nella due giorni di Dobbiaco fosse la sprint di sabato, nella quale Federico Pellegrino ha concluso la sua corsa in semifinale.Ieri nella 15 km tl il migliore degli italiani è stato Francesco De Fabiani, diciottesimo a 583 dal vincitore, il russo Sergey Ustiugov. Il valdostano è andato leggermente al di sotto delle aspettative, ma in questo momento i valori sono questi, come ammette lui...