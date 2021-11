Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSUn gigante di Moncalieri, che a 21 anni ha assaggiato solo la serie B, e i due talenti della Roma, se almeno a marzo saranno finalmente pronti, e sani, per la Nazionale. Stop. Il piatto piange. Non ci saranno altre possibili novità, il campionato non ne offre. L'Italia e Mancini dovranno bastarsi, si giocheranno il Mondiale ai playoff sperando che fra quattro mesi la condizione generale sia cresciuta, del resto non potrà essere...