ITALIA, LA PROVA DEL NUOVO FUTURO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOROMA L'Olimpico che si riempie, come non accade più per le partite della Lazio e della Roma, e la Nazionale che fa la prova generale per Euro 2020, perché proprio nella Capitale partirà la sua avventura, il prossimo 12 giugno, con la gara inaugurale del torneo itinerante. La promozione è da conquistare stasera, ore 20,45, contro la Grecia: basta il successo per festeggiare con tre turni in anticipo. Sarebbe il settimo di fila dall'inizio di queste qualificazioni europee, mai acacduto nella storia azzurra. Che nella notte romana si...