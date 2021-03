Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DEBUTTOROMA I reduci del flop con Ventura sono ancora 6: Florenzi, Bonucci, Chiellini, Verratti, Immobile e Insigne. Il pensiero torna al novembre del 2017. Nessun gol azzurro nè a Solna nè a Milano. E addio al mondiale, come accadde solo 60 anni prima. Esclusi, completatando il trittico della vergogna: nelle ultime 2 edizioni, sempre a casa dopo la prima fase, con Lippi in Sudafrica e con Prandelli in Brasile. Fa bene, dunque, Mancini a...