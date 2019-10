ITALIA, LA NONA È GIOVANE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Mancini, anche con l'Italia di scorta, eguaglia il record di Pozzo: 9 successi di fila, come 80 anni fa. Gli azzurri vincono 5 a 0 a Vaduz contro il Liechtenstein, scatenandosi nella ripresa, e restano a punteggio pieno (solo il Belgio viaggia alla stessa velocità con 24 punti) in queste qualificazioni europee. Il prossimo obiettivo, ottenuta con 3 turni d'anticipo la promozione a Euro 2020, è presentarsi da testa di serie al sorteggio del 30 novembre a Bucarest. Non contano, però, i 6 punti presi contro la nazionale di Kovidssonn, da...