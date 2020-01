Italia in raduno, c'è Benvenuti. Si rivede Polledri

Franco Smith oggi farà conoscenza del primo gruppo azzurro che sarà comunque privo degli atleti militanti all'estero, in quanto il raduno non è inserito nelle finestre internazionali di World Rugby. Per l'incontro di Calvisano, dalle 10 alle 16, l'ex tecnico di Benetton e Cheetahs ha chiamato 37 atleti, con la novità di ieri dell'inserimento di Tommaso Benvenuti, escluso nella prima lista dei 36. Benvenuti va ad aggiungersi al gruppo azzurro, in quanto per il Sei Nazioni l'Italia sarà priva di Michele Campagnaro, infortunatosi al ginocchio e disponibile solo dal prossimo autunno. Salgono così a 18 gli atleti del Benetton, compresa la seconda linea Cannone, esordiente, giocatore del Petrarca ma sotto contratto col Benetton come permit player, quindi 19 atleti in forza alle Zebre, compreso Biondelli, anch'egli esordiente, trequarti delle Fiamme Oro e permit player della franchigia federale. Oltre a Cannone e Biondelli, altri 3 debutttanti, il pilone Fischetti e il tallonatore Manfredi, entrambi delle Zebre, quindi la terza linea Pettinelli del Benetton. All'estero, intanto, Matteo Minozzi e Jake Polledri hanno giocato una gara intera nell'ultimo turno del campionato inglese. Dopo la meta al Bristol Minozzi ha segnato ancora nel match perso 31-35 da Wasps, la sua squadra, con Northampton, prossimo avversario del Benetton in Champions Cup. Polledri, invece, ha fatto il suo ritorno a tempo pieno dopo un infortunio contribuendo alla vittoria per 29-15 del Gloucester (ancora assente Braley) contro il Bath. Parisse, invece, ha giocato 52' partendo titolare nel match vinto dal suo Tolone contro Castres per 43-3.

Ennio Grosso

