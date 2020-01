RUGBY

VERONA «Abbiamo svolto un lavoro fondamentale durante questa prima settimana di allenamenti insieme, ponendo le basi per l'immediato futuro». Il neo ct dell'Italia Franco Smith ha fatto brevemente il punto della situazione nel giorno del trasferimento della Nazionale a Verona dove proseguirà la preparazione in vista del debutto di sabato nel Sei Nazioni a Cardiff contro i campioni in carica del Galles (ore 15,15 diretta DMax). «Tutti i giocatori hanno dato il massimo e mostrato una grande attenzione verso le indicazioni, oltre che una grande voglia di fare bene con la maglia della nazionale - ha sottolineato il tecnico sudafricano -. Ci aspetta ora una settimana altrettanto importante».

Nel gruppo dei 30 convocati c'è anche l'ala padovana delle Zebre Mattia Bellini, reduce da un infortunio che lo ha costretto all'inattività per circa un mese: «Abbiamo un gruppo formato da un mix perfetto di giocatori esperti e giovani che hanno voglia di emergere - dice Mattia-. Stiamo lavorando duramente e in piena sinergia con tutto lo staff tecnico». Mercoledì è prevista la partenza per Cardiff, mentre giovedì nel primo pomeriggio sarà ufficializzata la formazione che affronterà il Galles.

Ecco i selezionati. Il seconda linea Nicolò Cannone è l'unico esordiente e del Top 12 (Petrarca).

Avanti (17): Ceccarelli, Fischetti, Lovotti, Riccioni, Zilocchi; Bigi, Fabiani, Zani; Budd, Cannone, Ruzza, Zanni; Lazzaroni, Licata, Negri, Polledri, Steyn.

Mediani (5): Braley, Palazzani, Violi; Allan, Canna.

Trequarti (9): Bellini, Benvenuti, Bisegni, Hayward, Minozzi, Morisi, Padovani, Sarto, Sgarbi.

