ITALIA, IL POKER È SERVITO

TORINO L'Italia vince, sempre e comunque, e vola verso Euro 2020. En plein finora nelle qualificazioni: 4 successi in 4 partite. E, quando non gioca bene, mostra anche l'altra faccia di Mancini. Ha carattere e personalità. Come è successo a Torino contro la Bosnia, ribaltando il risultato all'ultimo respiro: 2-1. I piccoletti Insigne e Verratti replicano al gigante Dzeko e si tengono stretto il primato nel gruppo J con 3 punti di vantaggio sulla Finlandia.ATTEGGIAMENTO PASSIVOE' la Nazionale che non ti aspetti. Irriconoscibile nello spirito,...