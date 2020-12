RUGBY

Doppia sconfitta sportiva e politica per l'Italia del rugby nell'ultimo week-end di attività autunnale. A Llanelli la Nazionale perde 38-18 contro il Galles chiudendo con tre sconfitte, altre cinque mete sul groppone e il 6° posto l'Autumn Nations Cup. Nell'assemblea di Rugby Europe, tenuta sabato in streaming, la Federazione italiana rugby (Fir) viene esclusa dopo decenni dal board della federazione europea. Uno smacco, dopo quello già subito nell'era Gavazzi con l'esclusione dall'esecutivo di World Rugby. Fuori dal campo, come dentro visti i risultati, contiamo sempre meno a livello internazionale.

LA SCONFITTA IN GALLES

Peccato, perché la partita con il Galles si era messa nel modo giusto, dopo la falsa partenza con due mete subite in 17' per liscio difensivo di Canna e serie di pick and go. I Dragoni avevano smesso di sputare fuoco. Mostrando le lacune per cui nel 2020 avevano vinto solo con Italia (42-0 al Sei Nazioni), Georgia (18-0) e il loro nuovo tecnico Wayne Pivac era già a rischio esonero, secondo il Times, se avesse perso questa sfida con gli azzurri.

Sconfitta che a un certo punto sembrava possibile. Una propositiva Italia recuperando il possesso e sfruttando l'indisciplina dei rivali (13 falli e un giallo) compiva la rimonta. Una penaltouche per fallo su Ioane (pericoloso a sprazzi al debutto) porta alla bella meta di Zanon su calcetto dietro la linea di Canna, ricordatosi di essere ai centri per quello. Una volata di Meyer sull'out, dopo break profondo di Trulla, Ioane e cambio di fronte, vale la seconda meta ancora più bella. Il piede di Garbisi completa l'opera: azzurri avanti 18-17 al 49'. Ma dura un battito di ciglia. L'Italia come sempre alla distanza si spegne mostrando lacune difensive e di tenuta. Così il neo entrato Gareth Davies cambia marcia ai suoi e segna dopo 8' beffando Varney, North su palla di recupero sigla la 10ª meta personale agli azzurri. Tipuric su ennesimo break vicino al punto d'incontro di Faletau (meritato man of the match) chiude il conto su liscio stavolta di Mori.

LA SMACCO A RUGBY EUROPE

Le elezioni di Rugby Europe, confermano presidente il rumeno Octavian Morariu con 51 voti (80,95%) contro il russo Kiril Yashenkov, 12 (19,05%). L'Italia non risulta lo appoggiasse e sembra si fosse inimicata i francesi. Così nel voto per eleggere i componenti del board, ridotti da 14 a 10, perde il suo rappresentante, nonostante sia una delle nazioni fondatrici dell'ex Fira. Il trevigiano Zeno Zanandrea, in carica da tre mandati, ottiene solo 16 voti e giunge 15° su 26 candidati. Eletti i rappresentanti di Francia, Inghilterra, Irlanda, Georgia, Portogallo, Belgio, Russia, Danimarca, Svizzera, Croazia. A Rugby Europe ora valiamo meno di croati, svizzeri e danesi. Complimenti alla Fir.

Ivan Malfatto

