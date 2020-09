LA NAZIONALE

COVERCIANO Il giallo Tonali ancora non è risolto. Il talento del Brescia, di fatto ormai nuovo giocatore del Milan di Pioli - affare concluso per 35 milioni -, è ancora alle prese col risultato del tampone al quale è stato sottoposto. Il Brescia, a ieri sera infatti, non aveva dato notizie dell'esito tanto che la Federazione a Coverciano non aveva nascosto una certa irritazione per la «mancata comunicazione di non negatività del giocatore». Lamentele federali più che legittime visto l'atteggiamento inspiegabile del Brescia. Nel giorno in cui, tra l'altro, sono stati trovati altri tre positivi al Covid in serie A, tutti dell'Atalanta.

Tonali, dunque, resta in un limbo di incertezza. Mancini oggi, in assenza di ulteriori novità, potrebbe tagliare dalle convocazioni il neo milanista. E sempre in giornata dovrebbe arrivare invece Jorginho da Londra, dopo aver esaurito la quarantena. Nel mezzo, comunque, come spiegato nei giorni scorsi dal ct, Sensi e Cristante garantiscono con le loro caratteristiche una buona alternativa per Jorginho e Tonali. I silenzi di Coverciano, resi ancora più pesanti ieri da un clima da autunno inoltrato, sono la rappresentazione del calcio ai tempi del Covid. Un'atmosfera irreale rispetto allo scenario che solitamente offre il quartier generale del calcio italiano. Del resto i protocolli sono rigidi e come è doveroso sono applicati alla lettera.

IL RITORNO DEL CAPITANO

Intanto è stata presentata la nuova maglia azzurra della Nazionale che accompagnerà il ritorno in campo dell'Italia e la squadra ritroverà il suo pilastro, Giorgio Chiellini. Il capitano ha riabbracciato Coverciano dopo più di un anno di assenza, per colpa del maledetto infortunio. Il centrale della Juventus è apparso felice perché lui in questa chiamata forse non ci sperava più: «Grazie a Mancini per la convocazione, ma dopo l'infortunio e quello che ho passato, qualche dubbio lo nutrivo. Un'emozione ritrovare l'Italia e indossare con orgoglio questa maglia. Andare all'Europeo per me sarebbe già un grande successo». Poi ha aggiunto: «Mi piacerebbe ritrovare l'Italia che ho lasciato: piena di entusiasmo ed intercambiabile nei ruoli. A prescindere dai cambi il risultato era sempre vincente. Questa Nazionale ha una identità che deve assolutamente conservare. I nostri giovani? Stanno crescendo benissimo: da Tonali a Castrovilli, ma in difesa il migliore di tutti è Bastoni, annata straordinaria la sua».

Alla Juventus è finita l'era Sarri ed è cominciata quella di Pirlo: «Un'annata difficile resa ancora più complicata da tutto quello che è accaduto all'esterno. A Sarri, persona per bene, dobbiamo rispetto. Non era scontato vincere lo scudetto. Pirlo? Da oggi è il mister, non più Andrea. Parla poco, ma si fa intendere». Oggi per gli azzurri allenamento a porte chiuse al Franchi

Mario Tenerani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA