ITALIA, FALSA RIPARTENZA LA SERBIA NON DÀ SCAMPO

VOLLEYTORINO Accade quel che si teme, che l'Italia non è da podio, molto più di un gradino sotto le migliori. Il set iniziale lasciato all'Argentina e alla Slovenia, i due centrali più il tiebreak concessi alla Russia avevano smascherato i limiti azzurri. L'idillio con i tifosi e l'estasi dell'evento per il nostro Paese, il mondiale italiano, avevano suscitato facili entusiasmi. Il -10 del primo set con la Serbia, forte ma non la più forte, è uno schiaffo alle speranze, alle ambizioni, a molto. Con la Russia, la speranza era che l'Italia,...