ITALIA, ELIMINAZIONE E RIMPIANTI

BASKETWUHAN Non sono bastati trentacinque minuti alla pari con la Spagna per ottenere la vittoria tanto desiderata per il passaggio ai quarti di finale del Mondiale. L'Italia esce sconfitta 67-60 al termine di una battaglia più di nervi che tecnica. Pesa, nell'economia della partita, il 37-29 dei secondi 20 minuti finali quando la squadra allenata da Sergio Scariolo ha cambiato ritmo e impresso il suo gioco. Non spettacolare, a volte anche astuto, ma efficace e vincente. Gli azzurri sono ancora avanti 52-56 a meno di cinque minuti dalla fine,...