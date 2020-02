RUGBY

I francesi dicono che il Sei Nazioni, con la sua indiscutibile magia, prolunghi le feste natalizie. Si sbagliano di grosso. Il rugby sarà anche una religione (a dispetto di oltre un ventennio di professionismo spinto), ma in Italia più che prolungare il Natale anticipa la quaresima. Ne ha dato prova l'Italia, affidata al ct ad interim Franco Smith, che ieri a Cardiff, in una cattedrale gremita e trasudante passione, ha iniziato il suo annuale calvario (non vince dal 2015). Prima stazione della via crucis: 42-0, gli azzurri cadono sotto i colpi dei Dragoni rossi. Che poi ieri tali non erano: draghetti, più che altro. Ritmo blando, da classico inizio torneo post-Mondiale, ricerca dello schema largo-largo secondo le idee del nuovo allenatore Wayne Pivac apostolo del gioco di movimento, ma con risultati per ora scarsi senza fiammate indimenticabili e con qualche balbettio. Ma è bastato al Galles per chiudere la partita già dopo mezz'ora quando il punteggio stava sul 21-0. Alla fine 5-0 il conto delle mete con tripletta dell'ala Adams e marcature dell'esordiente Tompkins e dell'altra ala North però ieri schierato centro al posto dell'infortunato Jonathan Davies.

IRRIDENTI

La prima meta (era il 18') è stata troppo facile: prima fase da touche, inserimento classico di Halfpenny perfettamente servito da un passaggio nello spazio, Adams in vantaggio all'esterno o meglio, Sarto in ritardo, obbligato a un placcaggio laterale che nulla può. La seconda è nata da un maul penetrante seguito da un paio di percussioni vicine sufficienti a sbaragliare la nostra linea di difesa e a permettere a Biggar un irridente passaggio tra le proprie gambe in stile Harlem Globetrotters, a beneficio del solito Adams. La terza è arrivata su un palla strappata ad Hayward, bonificata da Tipuric e servita all'esordiente Tompkins che ha piantato Minozzi filando trionfante oltre i pali. La quarta e la quinta non contano. Era già notte al Millennium e nessuno le ricorderà, rimosse dai tifosi italiani come accade quando si assiste a traumi troppo forti.

Che dire dell'Italia? La prima reazione, sacrosanta, sarebbe stata quella si chiamare un taxi e dileguarsi velocemente verso un pub di periferia. Però nei peggiori momenti bisogna farsi forza e trovare qualche speranza a cui aggrapparsi.

UNA LEZIONE

«Sono stati più bravi di noi, soprattutto ci hanno dimostrato con la loro esperienza come si gestiscono le situazioni. Una lezione dura e da imparare» ha commentato Smith. Possiamo aggiungere il generoso debutto del seconda linea del Benetton e del Petrarca, Niccolò Cannone, la buona prova di una mischia che ha messo spesso in difficoltà il pacchetto rosso senza mai farsi destabilizzare. Ordinata la touche, nonostante l'assenza dei baroni rossi del gioco aereo Budd (entrato nella ripresa) e Ruzza limitasse le opzioni. Belle le prime due azioni degli azzurri. Primo blocco dattacco, un secondo grappolo di giocatori in mezzo alla linea, corsa a vuoto di un'esca che finge i ricevere la palla che invece finisce dietro, all'ala. Sottomano e cambio di fronte, e poi Zanni che va dentro come un leone. E poi però palla persa. Il gioco alla mano è stato bello quanto inutile. Non ha prodotto avanzamenti significativi e ha fatto presto la fine della zolletta di zucchero nella tazza di té bollente: dissolto. Gallesi padroni, possesso snervante, falli a ripetizione degli azzurri nelle fasi a terra. Punizioni per il Galles, quindi le mete. Ma anche un piano tattico confuso dell'Italia. Gioco al piede non pervenuto ed è strano con due aperture in campo. Infatti, quando al 40' Canna ha usato il destro per un rasoterra malizioso è nata la sola occasione da meta. Nel secondo tempo il Galles ha gestito, accelerando nel finale solo per il bonus offensivo. Brutto esordio per Franco Smith. L'Italia riparte da zero. La speranza è che domenica Parigi valga almeno una meta.

Antonio Liviero

