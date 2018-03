«ITALIA É ORA DEL RISCATTO»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AMICHEVOLETre partite senza segnare, un mondiale da guardare in televisione e una svolta che non c'è stata. L'Italia che domani sera affronta a Wembley l'Inghilterra deve sbloccarsi sotto porta e mandare qualche segnale di crescita dopo il ko di Manchester subito dall'Argentina in cui sono emersi limiti psicologici, prima ancora che tecnici. Ne sono consapevoli i giocatori della vecchia guardia e anche chi è alle prime armi in azzurro come Lorenzo Pellegrini: «Sento nell'aria una grande voglia di riscatto, anche se non è facile. Più che...