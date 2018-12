ITALIA, DISCESA DA URLO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCILa pista Stelvio di Bormio regala all'Italia una giornata semplicemente perfetta. Perché due azzurri al primo e al secondo posto sulle nevi di casa nella discesa, specialità simbolo degli sport invernali, è qualcosa in più di un grande risultato. Festa grande, quindi, per il successo di Dominik Paris davanti a Christof Innerhofer, entrambi in grado di esaltarsi quando il tracciato è difficile; non a caso qui hanno vinto la loro prima gara di Coppa del Mondo (Inner nel 2008, Domme nel 2012). Una doppietta azzurra, la 19a nella storia,...