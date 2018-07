Italia disastro in Olanda, in forse la qualificazione ai Mondiali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETLa Cina è meno vicina: il ko di Groningen (81-66) contro la non irresistibile Olanda, che era stata battuta di 18 a Treviso in febbraio, rischia di costare cara all'Italia di Meo Sacchetti. La seconda sconfitta nel giro di tre giorni mette a repentaglio la qualificazione per i Mondiali di Cina 2019, un torneo che sembrava ipotecato con il quattro su quattro iniziale. Poi, però, sono arrivati gli scivoloni contro la Croazia che ha ritrovato i giocatori Nba, sconfitta a testa alta e in Olanda. In questo modo gli azzurri inizieranno la...