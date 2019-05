Italia di bronzo nella 4x400 femminile a Yokohama

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ATLETICAStorico terzo posto per la 4x400 azzurra alle World Relays di Yokohama, in Giappone. Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Giancarla Trevisan e Raphaela Lukudo chiudono la finale sul gradino più basso del podio iridato con il tempo di 3'2774, alle spalle della Polonia (3'2749) e degli Usa (3'2765). Il quartetto azzurro guadagna così l'accesso ai Mondiali di Doha. Straordinario bottino pieno a Yokohama per gli azzurri che qualificano 5 staffette su 5 per la rassegna iridata d'autunno, anche grazie alla vittoria nella finale B...