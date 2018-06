Italia, debutto ok in Giappone. Valsugana, sfuma il poker

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYSuccesso largo dell'Italia XV nella prima uscita del tour in Giappone. La formazione di O'Shea ha battuto a Nagano il club giapponese Yamaha Jubilo per 52-19. Otto mete azzurre, quattro per tempo, segnate nell'ordine da Violi, Minozzi, Benvenuti, Bellini, Ruzza, Bisegni, Biagi e Negri. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato e con l'Italia avanti 26-19, nella ripresa gli azzurri sono scappati, piazzando un parziale di 26-0 e chiudendo appunto sul 52-19. Oggi la squadra italiana si trasferirà a Oita, dove sabato affronterà il primo...