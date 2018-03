«ITALIA, COSÌ SI BATTE LA CRISI»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYE adesso come uscire dalla palude? Il rugby italiano è precipitato in uno stato di profonda angoscia dopo il terzo cucchiaio di legno. Sono diciassette le sconfitte consecutive nel Sei Nazioni. Roba da impazzire per i giocatori. Ma anche per i tifosi è dura. L'Olimpico sempre pieno e festoso quanto resisterà? E gli sponsor? Una crisi senza precedenti. Solo il ct azzurro Conor O'Shea ostenta una calma sorprendente: «Siamo sulla strada giusta, vediamo la luce in fondo al tunnel, i risultati arriveranno ma ci vorrà tempo» non si stanca...