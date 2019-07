Italia, c'è un futuro in vasca oltre le stelle Tokyo non fa paura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOTOROMA «Riporre nella vaschetta gli oggetti metallici». E così, almeno una quindicina di volte, gli addetti agli imbarchi dell'aeroporto di Gwangju, avranno visto ragazzi e ragazze in magliettina bianca e pantaloncini azzurri lasciare nel contenitore di plastica qualcosa di prezioso, tra uno smartphone e un portafoglio. Perché una medaglia non si imbarca, mai. Si sfoggia al collo fino al ritorno in Italia, come hanno fatto i giocatori del Settebello domenica sera o Simona Quadarella e gli altri ieri sera. Hanno tanto da mostrare gli...