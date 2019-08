ITALIA, C'È ANCHE GHIRALDINI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYIeri mattina, dopo due mesi di preparazione e in seguito alle indicazioni avute nelle sfide contro Irlanda e Russia, oltre che alle condizioni di salute di alcuni giocatori, il ct azzurro Conor O'Shea ha ufficializzato la lista dei 31 giocatori convocati per la Coppa del Mondo 2019 che si svolgerà in Giappone dal 20 settembre. Dai 48 giocatori chiamati inizialmente, O'Shea ha, piano, piano, scremato il gruppo, lasciando da parte gli infortunati Castello e Violi e arrivando a 38 elementi, fino ai 31 scelti ieri, che comprendono 18 avanti...