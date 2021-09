Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANALISIProfessione capro espiatorio, Ciro Immobile è ormai il colpevole designato se la nazionale non segna, non vince, o delude. Dalli a Ciro, a prescindere, anche contro l'evidenza dei fatti, ma capita che la critica calcistica si muova con riflessi pavloviani, nella migliore delle ipotesi. È una situazione insostenibile proprio per lui, che ormai soffre tremendamente la pressione, l'attesa e le critiche che sa arriveranno, e va in...