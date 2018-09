ITALIA, ATTACCO AL FUTURO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NAZIONALELISBONA Non c'è Cristiano Ronaldo: nella sosta, meglio il mare e la Juve. Dunque, l'Italia. Che attualmente per CR7 ha la priorità sulla nazionale. In ogni negozio, però, appare la sua maglia bianconera. Basta scendere, fino alla banchina sul Tago, nei vicoli che portano a Praça do Comercio. Eccola appesa in ogni locale, comprese pasticcerie e boutique, all'ingresso o comunque in mostra. Trattata come immagine sacra e quindi venerata dai lusitani. Che stasera, nell'Estadio da Luz, debuttano nella Nations League contro gli...