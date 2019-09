Italia al via Il ct Blengini: «Voglio subito cattiveria»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EUROPEI DI VOLLEYMONTPELLIER La qualificazione olimpica già centrata, ora c'è la missione europei. Per gli azzurri della pallavolo comincia un'altra sfida: al torneo continentale al via oggi in Francia, Belgio, Slovenia e Olanda, la nazionale di Blengini è attesa dal Portogallo (17,15 RaiDue e Dazn) nel primo match degli Europei rinnovati e con una formula a 24 squadre. «Siamo arrivati qui felici di aver ottenuto la qualificazione a Tokyo, ma ora ci buttiamo a capofitto in questa nuova avventura con la voglia di fare bene e al massimo...